vrijdag 1 september 2023 om 10:06

Solarwatt langer hoofdsponsor Metec-ploeg

Metec-Solarwatt zal ook volgend seizoen met dezelfde naam blijven rondrijden. Tweede naamsponsor Solarwatt heeft het hoofdsponsorschap voor 2024 toegezegd.

Het Duitse bedrijf dat Europees marktleider is in glas-glas zonnepanelen verbindt zich daarmee voor het vierde jaar als hoofdsponsor aan de ploeg van Michel Megens. De intentie is uitgesproken om ook ná het seizoen 2024 aan de ploeg verbonden te blijven.

