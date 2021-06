Sobrero sneller dan Ganna en alle andere Italianen: “Een ongelooflijke dag”

Matteo Sobrero verraste vriend en vijand door op het Italiaans kampioenschap tijdrijden de winst te pakken. De hardrijder van Astana-Premier Tech troefde in Faenza onder meer wereldkampioen Filippo Ganna af. “Een droom gaat in vervulling.”

“Dit doet me heel veel want het is echt een grote overwinning”, reageerde Sobrero naderhand via zijn ploeg. “Om de tricolore te winnen is een droom voor alle Italiaanse renners en nu is het mij gelukt! Dat is iets heel speciaals en ik ben dan ook superblij!”

De afgelopen weken toonde de 24-jarige renner al zijn goede vorm door vierde te worden in de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia. Vervolgens werd hij knap derde in het eindklassement van de Ronde van Slovenië. “Na mijn optreden op de slotdag van de Giro en in Slovenië kwam ik hier heel gemotiveerd naartoe en ik wilde hier het beste van mezelf laten zien.”

“Mogelijk was het warme weer in mijn voordeel vandaag, want ik voelde mij echt goed in deze weersomstandigheden en ik kon tot het uiterste gaan. Het was een ongelooflijke dag en een ongelooflijke overwinning”, aldus Sobrero.