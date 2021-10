Snelle kwalificatietijd Italië en Ganna op WK ploegachtervolging

Italië heeft op het WK baanwielrennen de snelste tijd neergezet in de kwalificaties voor de ploegachtervolging bij de mannen. Het team van aanvoerder Filippo Ganna zette de eerste achtervolgers op meer dan twee seconden achterstand. Bij de vrouwen zette Duitsland de snelste kwalificatietijd neer.

De kwalificatierondes op de ploegachtervolging waren de aftrap van het WK baanwielrennen in Roubaix; de vrouwen mochten het spits afbijten. Duitsland was met een tijd van 4:13.082 de snelste over vier kilometer. Italië (op 1.094 seconde) eindigde als tweede en Groot-Brittannië (op 3.118 seconde) als derde. De rest van de concurrentie verloor meer dan tien seconden op Duitsland, dat een team met Franziska Brauße, Lisa Brennauer, Mieke Kröger en Laura Süßemilch had opgesteld.

In de volgende ronde nemen de Duitse dames het op tegen Zwitserland, dat zich als achtste plaatste. Italië treft Polen en Groot-Brittannië ontmoet Wit-Rusland. De laatste ontmoeting gaat tussen Ierland en Canada.

FAAAASSSTTT 🚀 Led by @GannaFilippo, the Italian Men's Team Pursuit squad set the fastest time in qualifying by over two seconds 🇮🇹#Roubaix2021 pic.twitter.com/nnAL0UhVk9 — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 20, 2021

Ganna neemt Italianen op sleeptouw

Bij de mannen was Italië een klasse apart in de kwalificaties. Samen met Simone Consonni, Francesco Lamon en Jonathan Milan zette Filippo Ganna een tijd van 3:49.008 op de borden. Frankrijk (op 2.120 seconde) en Denemarken (op 3.865 seconde) volgden op ruime achterstand.

In de eerste ronde zal het favoriet geachte Italië rijden tegen Duitsland. Frankrijk neemt het op tegen Polen, Denemarken treft Rusland en Groot-Brittannië en Zwitserland rijden ook tegen elkaar.

Voor het Belgische viertal, met Dens Tuur, Gianluca Pollefliet, Brent Van Mulders en Noah Vandenbranden, zit het WK ploegachtervolging er hier op. Een tiende plaats op ruim dertien seconden van Italië was niet genoeg voor een plek in de volgende ronde.

De eerste ronde op het WK ploegachtervolging bij de mannen wordt woensdagavond (rond 20.48 uur) verreden. De vrouwen rijden hun eerste ronde donderdag, aan het begin van de avondsessie in Roubaix. De finales op de ploegachtervolging zijn donderdagavond: de mannen beginnen om 19.25 uur aan hun medaillestrijd en de vrouwen omstreeks 20.55 uur.