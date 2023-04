Snelle Deense Emma Norsgaard hervat competitie in La Vuelta Femenina

Emma Norsgaard mag zich opmaken voor haar rentree in het wielerpeloton. De 23-jarige Deense kwam na een valpartij in Strade Bianche niet meer in actie vanwege een gebroken sleutelbeen, maar maakt nu deel uit van de selectie van Movistar voor La Vuelta Femenina (1-7 mei).

Norsgaard begon nog vrij goed aan het seizoen met een tweede plaats in de Women Cycling Pro Costa De Almería en een vierde stek in de slotrit van de UAE Tour, maar in Strade Bianche ging het vervolgens mis. De zus van Movistar-prof Mathias Norsgaard kwam hard ten val en werd met een gebroken sleutelbeen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Emma Norsgaard, de echtgenote van UAE Emirates-renner Mikkel Bjerg, stond vervolgens voor een lange revalidatieperiode. Ze moest de resterende voorjaarsklassiekers aan zich voorbij laten gaan, maar is na goed twee maanden revalideren weer wedstrijdfit en zal dus deelnemen aan La Vuelta Femenina.

Van Vleuten kopvrouw

Movistar rekent verder in de Spaanse ronde – zoals verwacht – op titelverdedigster Annemiek van Vleuten. De regerend wereldkampioene gaat ook dit jaar weer voor de eindoverwinning, al moet ze dan wel zien af te rekenen met vrouw-in-vorm en topfavoriete Demi Vollering.

Verder is het uitkijken naar Liane Lippert, dit jaar al tweede in de Waalse Pijl, derde in de Brabantse Pijl en top-10 in verscheidende eendagskoersen, en Floortje Mackaij. Aude Biannic, Paula Patiño en Lourdes Oyarbide vervolledigen de selectie.