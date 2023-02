Sneeuw gooit weer parcours O Gran Camiño in de war

Video

Slecht nieuws vanuit O Gran Camiño. De slechte weersomstandigheden, de hevige sneeuwval, zorgt opnieuw voor problemen. De organisatie voelde zich gedwongen om een lange klim te schrappen, waardoor ook de start verschoof.

Delio Fernandez, die voor de organisatie werkt van de Spaanse rittenkoers, legt voor de camera van WielerFlits uit wat er aan de hand is. “De start blijft hetzelfde hier in Esgos, maar de beklimming van de Santa Marina is niet mogelijk. We denken dat het heel gevaarlijk is voor de renners. Hierdoor zal de etappe 20 kilometer minder lang zijn.”

“Het weer hier is heel erg koud. In het eerste deel van de etappe is er een lange afdaling, waar het met andere woorden zeer koud kan zijn voor de renners. Het was een moeilijke beslissing, er waren veer verschillende opinies.” Tot slot voegt Fernandez er nog aan toe dat ook de slotklim wordt ingekort. De finish zal drie kilometer van de top liggen.

Maassen: “We gaan zien of het lukt”

Frans Maassen, ploegleider bij Jumbo-Visma, had ook zijn rol in de beslissing. “Ik vertegenwoordigde de ploegen. Het was een lange discussie om eerlijk te zijn. We hebben uiteindelijk een compromis kunnen vinden. We gaan zien of dat lukt.”