Slotklim naar Elmali keert terug in Ronde van Turkije

De Ronde van Turkije heeft het rittenschema voor de aankomende editie gepresenteerd. De achtdaagse rittenkoers is dit jaar onderdeel van de UCI ProSeries en wordt verreden van 11-18 april. Voor het eerst sinds 2016 zit de bergetappe naar Elmali weer in het parcours.

De vijftien kilometer lange klim naar Elmali is de scherprechter van de vijfde etappe. Voormalig koersdirecteur Abdurrahman Açikalin vergeleek deze klim maar al te graag met Alpe d’Huez. De klim naar Elmali mist mystiek, maar geschiedenis heeft het wel. Elmali was in het verleden het toneel van opmerkelijke prestaties.

In 2012 won de later positief bevonden Ivailo Gabrovski, met anderhalve minuut voorsprong op Alexandr Dyachenko. In 2013 ging de zege verrassend naar de toen 22-jarige Natnael Berhane. Hij versloeg Kevin Seeldraeyers en Mustafa Sayar, die een paar dagen later zou worden gehuldigd als eindwinnaar maar daarna positief getest werd. In 2014 won Rein Taaramäe er en in 2015 Davide Rebellin. Jaime Rosón was vijf jaar geleden de laatste winnaar op de Elmali-klim.

Cappadocië

De Ronde van Turkije begint op zondag 11 april in Cappadocië, ook wel Kapadokya, in het binnenland van Midden Anatolië. Het gebied staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Daarna gaat het via Konya naar de zuidkust, gevolgd door etappes die voornamelijk langs de kust verreden worden. De profielen van de etappes zijn nog niet bekendgemaakt door de organisatie.

Vorig jaar werd de Ronde van Turkije (UCI 2.Pro) niet verreden vanwege de coronacrisis. Felix Großschartner is als winnaar van de editie van 2019 nog altijd de laatste naam op de erelijst.

Presidential Cycling Tour of Turkey 2021 (11-18 april)

11 april, Etappe 1: Kapadokya – Kapadokya (156 km)

12 april, Etappe 2: Konya – Konya (150 km)

13 april Etappe 3: Beysehir – Alanya (218 km)

14 april, Etappe 4: Alanya – Kemer (180 km)

15 april, Etappe 5: Kemer – Elmali (162 km)

16 april, Etappe 6: Fethiye – Marmaris (137 km)

17 april, Etappe 7: Marmaris – Turgutreis (182 km)

18 april, Etappe 8: Bodrum – Kusadasi (162 km)