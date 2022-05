Sleutelrol Kämna bij machtsgreep Hindley: “Droomscenario”

Lennard Kämna was als ploegmaat zaterdag belangrijk voor Jai Hindley. De Duitser wachtte in de slotkilometers van de Passo Fedaia op zijn kopman, waarna ze samen Carapaz kapot reden. “Dit was allemaal tactiek”, jubelt Kämna na afloop.

“Ik wilde mee in de vlucht, zodat ik op Jai kon wachten als hij zou aanvallen. Dat deed hij dan ook. Ik heb vervolgens nog een beurt op kop kunnen doen, waardoor Carapaz nog meer tijd verloor”, aldus de Duitser bij Eurosport.

“Ik ben heel verrast en blij. Dit is het droomscenario. Het is allemaal perfect, dit kan niet beter. Jai heeft het geweldig gedaan. Hij zat net zo op de limiet, dat hij niet kon praten. Ik denk dat hij het nog even moet laten inzinken.”