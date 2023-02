Sleutelbeenbreuk houdt Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën) aan de kant

Nicolas Prodhomme komt voorlopig niet in actie. De 26-jarige Franse klimmer van AG2R Citroën brak afgelopen zondag bij een valpartij in de GP La Marseillaise zijn sleutelbeen en is een tijdje uitgeschakeld.

Prodhomme moest na een vervelende valpartij in de GP La Marseillaise, de Franse opener van het wielerseizoen, naar het ziekenhuis worden gebracht. De artsen constateerden al snel een gebroken rechter sleutelbeen. “Hij zal de komende dagen verdere tests ondergaan om te bepalen of een operatie noodzakelijk is”, laat AG2R Citroën weten via social media.

De ploeg heeft al zicht op zijn revalidatietraject. “Over minimaal drie weken kan hij weer buiten fietsen. We verwachten dat hij minstens 45 dagen niet in actie kan komen in wedstrijdverband.”

Prodhomme staat te boek als een meer dan verdienstelijke klimmer, die wel nog altijd op zoek is naar zijn eerste zege op profniveau. Vorig jaar wist hij de Giro d’Italia en Vuelta a España uit te rijden. Zijn beste uitslag was een 24ste plaats in de Baskische eendagskoers GP Miguel Induraín.