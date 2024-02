dinsdag 13 februari 2024 om 17:57

Slecht weer leidt ook tot inkorting slotrit Tour of Oman

Na de derde en vierde etappe is ook de slotrit van de Tour of Oman ingekort. De renners finishen woensdag nog wel altijd op de flanken van Green Mountain, maar rijden in totaal maar 72 kilometer.

De oorspronkelijke rit van Imty naar Green Mountain was 139 kilometer lang, “Maar vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden en om de veiligheid van de renners te garanderen, hebben de Omaanse politie, wielerbond en autoriteiten – in samenwerking met ASO en AIGCP – besloten om de vijfde etappe in te korten. We stellen nu een kortere en veilige etappe voor van 72 kilometer.”

Van Samail gaat het nu via een andere route naar de finishstreep, die nog wel altijd is getrokken op de flanken van Green Mountain (5,7 km aan 10,5%). De klimmers krijgen met andere woorden nog een ultieme kans om het klassement op zijn kop te zetten en Finn Fisher-Black uit de leiderstrui te rijden. De Nieuw-Zeelander gaat voorlopig aan de leiding, maar de onderlinge verschillen zijn nog altijd speelbaar.

Gestart wordt nu om 07.00 uur Nederlandse tijd, een kleine twee uur later is de verwachte finish.

De renners in de Tour of Oman werden de afgelopen dagen ‘getrakteerd’ op zeer regenachtige en verraderlijke omstandigheden. “We hebben zestien keer de Ronde van Qatar georganiseerd en ik heb in al die tijd nog nooit zoiets gezien in deze regio. In de AlUla Tour evenmin, en in de dertien edities van de Ronde van Oman hebben we nooit een druppel regen meegemaakt”, liet Deputy Cycling Director Pierre-Yves Thouault na de rit van zondag weten aan WielerFlits.

“We waren er dus niet echt op voorzien. We hebben in het verleden alleen maar de Ronde van Oman moeten stilleggen omdat het te warm was. De wegen zijn heel droog en het water kan nergens echt weg”, legt Thouault uit. “Normaal valt er zo’n 50 tot 100 millimeter regen per jaar in Oman, en nu krijgen we plots een even extreme lading op enkele uren tijd.”