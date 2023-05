Slecht nieuws voor Johan Jacobs: Zwitser enkele maanden uit de roulatie

Johan Jacobs zal de komende maanden niet in actie komen namens Movistar. De 26-jarige Zwitser heeft last van iliacale endofibrose (vernauwing van de beenslagaders) aan zijn linkerbeen. Dit beperkt de bloedstroom, wat resulteert in een groot vermogensverlies in het been tijdens bijna maximale inspanning.

“De laatste maanden (en jaren) kampte ik met pijn, gevoelloosheid en krachtverlies in mijn linkerbeen. En het werd steeds erger”, laat Jacobs weten via Instagram. De coureur ging afgelopen donderdag al onder het mes, in de hoop zo het euvel te verhelpen.

“Ik heb een zware periode achter de rug, maar er is geen reden tot zorg. Ik kom terug!”, is Jacobs optimistisch. De Zwitser zal de komende maanden wel niet in actie komen. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer hij weer kan trainen.

Jacobs is bezig aan zijn vierde seizoen in Spaanse loondienst. De blessure komt wel op een erg slecht moment: zijn contract bij Movistar loopt aan het einde van het jaar namelijk af.