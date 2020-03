Slappendel ontwerpt nieuwe leiderstrui Holland Cup maandag 2 maart 2020 om 14:51

De Holland Cup krijgt een nieuwe leiderstrui, ontworpen door ex-profwielrenster en ontwerpster Iris Slappendel. Op 8 maart wordt het vernieuwde tricot voor de leider in het algemeen klassement voor het eerst uitgereikt aan de winnaar van de Dorpenomloop Rucphen.



Met haar eigen merk I R I S (I Ride In Style) maakte Iris Slappendel eerder al naam als ontwerpster van de outfits van de Nederlandse olympische selectie en de trui voor de leidster in de Wereldbeker bij de vrouwen. Daar komt dus nu een trui voor de beste renner in het Nederlandse continentale peloton bij.

“Leiderstruien zijn iets speciaals in de wielersport, daarom was ik meteen enthousiast toen ik gevraagd werd de leiderstrui voor de Holland Cup te ontwerpen”, laat Slappendel desgevraagd weten. “Maar aan de andere kant zijn leiderstruien vaak niet bijzonder origineel, dus daar lag een uitdaging.”

Goed zichtbaar op de nieuwe leiderstrui is de kleur groen, zoals aan de mouwen en de kraag. De kleur groen komt overeen met de huisstijl van de Holland Cup. De vorige leiderstrui was geheel groen, terwijl Slappendels ontwerp behalve groen voornamelijk uit zwart bestaat.

Na de finish van de Dorpenomloop Rucphen, op zondag 8 maart, wordt het tricot voor het eerst uitgereikt. Slappendel: “Ik kijk er enorm naar uit om straks de leider in ‘mijn’ trui te zien staan. Het ontwerpen van wielerkleding is toch echt mijn passie en met mijn eigen label I R I S probeer ik mij altijd te onderscheiden op zowel originaliteit als kwaliteit. Ook nu probeer ik met een opvallend ontwerp mijn stempel op de koers te drukken. Ik hoop dat de leider van de Holland Cup straks met net zoveel trots de trui aan zal trekken als waar ik hem mee gemaakt heb!”

Het programma voor de Holland Cup 2020

Dorpenomloop Rucphen (8 maart)

Arno Wallaard Memorial (18 april)

Ronde van Overijssel (2 mei)

Midden-Brabant Poort Omloop (28 juni)

De Holland Cup is een serie van Nederlandse UCI-koersen van 1.2-niveau. Het is een internationale competitie waaraan ProTeams, continentale teams en clubteams kunnen deelnemen. De Holland Cup kent een individueel én een ploegenklassement. Daarnaast wordt na afloop van elke koers een prijs voor de strijdlustigste renner uitgereikt.