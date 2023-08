dinsdag 22 augustus 2023 om 08:40

Slaap lekker… Sarcasme over minuscuul ‘bed’ in Tour de l’Avenir: “Worden verwend”

In de Tour de France slepen de grote ploegen tegenwoordig drie weken lang hun eigen topmatrassen mee, maar de deelnemers van de Tour de l’Avenir moeten het nog gewoon doen met de bedden van een toegewezen hotel. En dan heb je niet altijd geluk. Dat blijkt wel uit een foto van Tibor del Grosso, die voor Nederland actief is in de Ronde van de Toekomst.

“L’Avenir verwent ons wel”, schreef Del Grosso maandagochtend sarcastisch bij een foto van een minuscuul bed met een wegwerpdeken. Maandagavond deelde de 20-jarige renner van Metec – SOLARWATT p/b Mantel een foto van een kleine slaapzaal met stapelbedden, waar de Nederlanders hun rust moesten pakken. “Geen beste upgrade vandaag.”

Het is allemaal niet ideaal voor het herstel van de Nederlandse beloften, die dinsdag weer moeten presteren in de ploegentijdrit van de Tour de l’Avenir. Adriaan Helmantel, de bondscoach van het team, heeft deze rit tegen de klok aangestipt als een belangrijk doel voor het team.

