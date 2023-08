Nederland met klassementskopman Tijmen Graat en vrijbuiters naar Tour de l’Avenir

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor de Tour de l’Avenir (20-27 augustus) bekendgemaakt. De ploeg van bondscoach Adriaan Helmantel start met verschillende doelen aan de prestigieuze rittenkoers voor beloften. Met Tijmen Graat wordt gemikt op een goed klassement, de andere renners zullen voor een ritzege gaan.

Naast Graat, zijn ook Jesse Kramer, Tibor del Grosso, Loe van Belle, Pepijn Reinderink en Roel van Stinmaartensdijk van de partij voor Nederland. “Enerzijds gaan we met Tijmen focussen op het klassement, als proces om te kijken hoe ver we komen”, aldus Helmantel op de site van de KNWU. “Je moet als klassementsrenner natuurlijk leren elke dag scherp te zijn en bij de beste renners te finishen.”

Graat wordt in 2025 prof bij Jumbo-Visma. Momenteel rijdt de 20-jarige renner nog voor de opleidingsploeg van het Nederlandse WorldTeam. Dit voorjaar wist hij een rit en het eindklassement van de Istrian Spring Trophy (2.2) te winnen. Ook was Graat de beste in de G.P. Palio del Recioto, een belangrijke U23-eendaagse in Italië. In de Giro Next Gen, de Giro d’Italia voor beloften, werd hij negende, terwijl hij de Czech Tour (2.1) onlangs als vijfde afsloot.

Aanvallender koersen

Nederland gaat niet alleen voor succes met Graat, maar wil ‘met alle renners kijken naar mogelijkheden om etappezeges binnen te halen’, aldus Helmantel. “We hebben dit jaar op papier geen pure sprinter mee waardoor we de sprintetappes niet hoeven te controleren en aanvallender kunnen koersen. Dat biedt ook kansen.”

Ook wil Helmantel zich met zijn team focussen op de ploegentijdrit. “Die is belangrijk voor het klassement, maar wellicht ook mogelijk om daar een etappezege binnen te halen. Ik geloof dat we met de klassementsambities en het rijden voor etappezeges er een mooie Tour de l’Avenir van gaan maken.”

