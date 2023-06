Skjelmose na derde plaats achter Ayuso en Evenepoel eindwinnaar Ronde van Zwitserland

De Ronde van Zwitserland 2023 is gewonnen door Mattias Skjelmose. Na een superspannende slottijdrit hield de Deen nipt genoeg seconden over op Juan Ayuso. Remco Evenepoel werd tweede in de tijdrit en derde in het klassement.

Een tragische editie van de Ronde van Zwitserland werd zaterdag afgesloten met een individuele tijdrit van St. Gallen naar Abtwil. De strijd om het klassement ging nog tussen vier renners die voor de etappe op een minuut van elkaar in het klassement stonden. Mattias Skjelmose ging aan de leiding, gevolgd door Felix Gall (8 seconden), Juan Ayuso (18 seconden) en Remco Evenepoel (op 46 seconden).

In de openingsfase was het de Deen Kasper Asgreen die de eerste richttijd neerzette met een tijd van 33 minuten en 1 seconde. Heel lang kon hij niet genieten in de hot-seat. Een kwartier later was het namelijk Stefan Bissegger die dertien seconden sneller was de Deen.

Het grote wachten was daarna op Wout van Aert, die aan het tweede tussenpunt een seconde trager bleek dan Bissegger. De Belg hoopte in het laatste deel zijn achterstand om te buigen, maar kwam uiteindelijk vijf seconden tekort. Hij noteerde de voorlopige tweede tijd.

De klassementsrenners mochten het daarna met elkaar uitvechten om de zege. Evenepoel deed in zijn tijdrit wat er van hem werd verwacht en noteerde de beste tijd met 32 minuten en 33 seconden, maar daarna was het wachten op de overige klassementsrenners.

Spannende strijd om het klassement

Gall zou zichzelf al snel buitenspel zetten in de strijd om de eindzege. De Oostenrijkse coureur noteerde steeds tegenvallende tussentijden en viel van het podium af. Ook een exit van Skjelmose leek aanstaande, maar hij herstelde zich na een zwakke eerste tussentijd genoteerd te hebben.

Ayuso leek daardoor de beste papieren te hebben. De Spanjaard klopte zelfs Evenepoel aan de meet in Abtwil, maar zag achter zich Skjelmose zich weer helemaal oprichten na een goede klim. Skjelmose besloot de tijdrit uiteindelijk als derde, achter Ayuso en Evenepoel. Precies genoeg om de eindzege over de streep te trekken.