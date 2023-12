zondag 31 december 2023 om 08:08

Sjors Handgraaf vindt onderdak na faillissement Scorpions Racing

Sjors Handgraaf blijft in 2024 actief op Continental-niveau. De 32-jarige renner zal volgend jaar gaan koersen voor Universe CT. Hij heeft een contract voor één jaar getekend.

Handgraaf komt over van Scorpions Racing, dat verdwijnt uit het Nederlandse wielerpeloton. De formatie kreeg dit jaar een continentale status, maar vanaf het begin rommelde het al binnen de ploeg. Financiële problemen liggen daaraan ten grondslag. Verschillende renners en stafleden vonden al een nieuwe ploeg voor 2024. Nu trekt Handgraaf dus naar Universe CT.

In het verleden reed Handgraaf al verschillende wedstrijden voor Global Cycling, het clubteam waar Universe CT uit is voortgekomen. Zo werd hij voor die ploeg tweede in de Tour du Faso (2.2) van 2018.