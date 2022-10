Sjoerd Bax verrast met transfer naar UAE Emirates

Sjoerd Bax rijdt de komende twee seizoenen voor UAE Emirates. Dat heeft de ploeg van kopman Tadej Pogačar bekendgemaakt. De 26-jarige Bax komt over van Alpecin-Deceuninck, waar hij een aflopend contract had.

“Ik ben natuurlijk heel blij dat ik bij UAE Emirates kan aansluiten en ik ben benieuwd hoeveel ik nog kan verbeteren met steun van een van de beste ploegen ter wereld”, reageert Bax op zijn overstap. “Ik ga ook nog eens rijden met de beste ploeggenoten die ik kan hebben.”

Ploegmanager Mauro Gianetti is uiteraard blij met de komst van Bax. “Hij heeft een gestage progressie gemaakt de laatste jaren en hij heeft een goed 2022-seizoen achter de rug. We hopen dat hij meer kan laten zien van wat hij te bieden heeft de komende twee seizoenen”, aldus Gianetti.

Aanbieding Alpecin-Deceuninck

Bax kon ook bij de Belgische ploeg blijven, maar niet bij het toekomstige WorldTeam. Bax kampte aan het begin van het jaar met een knieblessure, die hem doorheen zijn loopbaan al parten speelde. Samen met de medische specialisten van Alpecin-Deceuninck werd de oorzaak van dat probleem gevonden.

Maar gegeven de blijvende, weliswaar beperkte pijnscore, kreeg Bax een voorstel om bij de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck te blijven tegen dezelfde financiële voorwaarden die hij nu heeft. Daarbij kreeg de Nederlander de garantie van een mooi programma en dat hij de voorbereidingen en trainingen met het WorldTeam kon afwerken.

Door de mixregel van de UCI zou Bax dus in feite alle wedstrijden met het hoofdteam kunnen afwerken, met uitzondering van alle WorldTour-wedstrijden. Het management van Bax reageerde positief op dat voorstel maar na enkele uitschieters van Bax in het najaar koppelde deze laatste terug met de melding dat Bax alsnog niet op dat voorstel zou ingaan.

UAE Emirates slaat toe

Na zijn klinkende zege in de Coppa Agostoni – waar hij Alejandro Valverde en anderen klopte – kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. UAE Emirates was er als de kippen bij om Bax een WorldTour-contract voor te stellen en die heeft hij geaccepteerd. Daarmee is hij een van de laatste aanwinsten voor UAE Emirates, na Tim Wellens, Adam Yates, Felix Großschartner en Domen Novak. Davide Formolo en Jan Polanc hebben intussen hun aflopende verbintenis verlengd.

Bax is bij UAE Emirates overigens de tweede Nederlander op de loonlijst. Bij de Emiratenploeg is ook ploegleider Aart Vierhouten werkzaam. Opvallend detail: voordat Bax voor 2022 bij Alpecin-Deceuninck had getekend, was hij een WorldTour-contract overeengekomen met Qhubeka-NextHash. Die ploeg hield eind 2021 echter op te bestaan. Vierhouten was voor zijn werk bij Emirates ook aan de Zuid-Afrikaanse ploeg verbonden.