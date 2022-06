Sjoerd Bax keert in Heistse Pijl terug in koers na lange periode van blessureleed

Voor Sjoerd Bax verliep het voorjaar van zijn eerste seizoen als prof niet zoals gehoopt. De Nederlander, die afgelopen winter de overstap maakte van Metec-SOLARWATT p/b Mantel naar Alpecin-Fenix, was na zijn debuut in de Saudi Tour maandenlang uit de roulatie met een knieblessure. Zaterdag maakt hij in de Heistse Pijl weer zijn rentree.

Bax kwam tot nog toe maar tot twee koersdagen in 2022. Hij reed de eerste etappe van de Saudi Tour uit, waarna hij in de tweede rit op moest geven. Knieproblemen (tendinopathie) weerhielden hem ervan om verder te rijden. Nu, vijf maanden en een lange revalidatie later, is Bax weer in staat om te koersen. In de Heistse Pijl zal hij aan het vertrek staan samen met Maurice Ballerstedt, Simon Dehairs, Scott Thwaites, Jakub Mareczko, Timo Kielich en Giro-ritwinnaar Dries De Bondt.

Bax werd vorig jaar tweede op het NK wielrennen op de weg. De 26-jarige renner, die toen nog op continentaal niveau actief was, hoefde enkel Timo Roosen voor te laten gaan. Eerder in 2021 won hij ook twee ritten en het eindklassement in de Alpes Isère Tour.