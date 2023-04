Sivakov blij met zege ploegmaat Hart, maar is ook kritisch: “Finale was te gevaarlijk”

Video

Tao Geoghegan Hart boekte vandaag zijn tweede opeenvolgende ritzege in de Tour of the Alps, met dank aan zijn ploeggenoot Pavel Sivakov. De renner van INEOS Grenadiers reed in de finale een zeer strak tempo en wist zo de boel bijeen te houden.

Na afloop was Sivakov zeer tevreden over de uitkomst van de rit, maar hij had voor de camera van WielerFlits ook nog wel iets te melden over de finale. “Het was echt listig. De organisatie moet hier nog wel naar kijken. Tot op 200 meter van de finish konden we niet eens trappen. Het was wel iets te gevaarlijk.”

“We hadden het wel zien aankomen na het bestuderen van het parcours. We wisten dat het smalle bochten waren, maar in de praktijk was het nog erger… Het plan was om als eerste aan de bochtenzone te beginnen en daar slaagden we in. Hierdoor kwamen we ook in de positie om te winnen.”

“Voelde me zelf wel goed”

De 25-jarige Sivakov maakte in de finale indruk als luxehelper van Hart en lijkt perfect op schema te liggen voor de komende Giro d’Italia. “Ik voelde me inderdaad best wel goed. Ik ben blij met de benen”, is dan ook zijn conclusie. In het algemeen klassement staat Sivakov nu vierde, op 28 tellen van zijn ploegmaat Hart.