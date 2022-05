Sinkeldam (Groupama-FDJ): “Op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten”

Ramon Sinkeldam was na afloop trots op de zege van zijn kopman Arnaud Démare, die de dertiende Giro-rit won na een ware teamprestatie. “Ik zelf heb het nog het gemakkelijkst. Ik moest alleen maar volgen en in de laatste kilometer de lead out doen. Maar de andere jongens hebben héél hard op kop gereden”, aldus Sinkeldam tegenover Eurosport.

“Hier zijn we als ploeg heel diep voor moeten gaan”, vertelde Sinkeldam nog. “Op een gegeven moment zag ik het niet meer zitten. De gouden regel is één minuut er af doen per 10 kilometer. Maar het was vals plat naar beneden, met de wind in de rug. Dat hebben ze vooraan heel slim gespeeld.”

Dat maakte Sinkeldam na afloop erg blij. “Ik heb het geluk dat ik in die paar keer dat ik een grote ronde heb gereden, altijd veel heb gewonnen. Dat mag je niet normaal gaan vinden en moet je blijven beseffen. We hebben nu 3 ritzeges en dat blijft ongelooflijk. Daar komt ook nog de puntentrui bij. Dat was eerst geen doel, maar nu natuurlijk wel.”