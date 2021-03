Strade Bianche: BikeExchange met Yates, Groupama-FDJ met Küng en Madouas

Meerdere ploegen hebben woensdag hun selectie bekendgemaakt voor Strade Bianche. Bij Team BikeExchange maakt Simon Yates zijn seizoensdebuut. Voor de Brit is de wedstrijd een test in de aanloop naar de Giro d’Italia. Ook Groupama-FDJ heeft zijn team gepresenteerd.

Bij BikeExchange is Simon Yates wellicht de opvallendste naam in de ploeg. De Brit reed Strade Bianche nog nooit en maakt bovendien zijn seizoensdebuut. De wittewegenwedstrijd wil hij met name als voorbereiding gebruiken voor de Giro d’Italia, waar de renners in de tweede week ook over de onverharde grindwegen rijden. Verder rekent de ploeg op Brent Bookwalter, die vorig jaar als zevende over de streep kwam, en de 22-jarige Robert Stannard.

“Al tweemaal ging ik van start in Strade Bianche en het is een wedstrijd waar ik echt naar uitkijk”, liet Stannard via zijn ploeg weten. “Dit jaar trek ik in mijn beste vorm ooit naar de wedstrijd en mijn doel is dan ook om in de finale bij de besten te zijn en een goed resultaat neer te zetten op het Piazza del Campo. Voor mij doen de weersomstandigheden er niet toe. Het is een van de lastigste koersen op de kalender. Het is belangrijker hoe de tactiek zich ontwikkelt na elke gravelstrook.”

BikeExchange voor Strade Bianche 2021

Jack Bauer

Brent Bookwalter

Chris Juul-Jensen

Barnabás Peák

Nick Schultz

Robert Stannard

Simon Yates

Bij Groupama-FDJ zijn de ogen gericht op Stefan Küng, vorig jaar op de veertiende plek de beste renner van de ploeg, en Valentin Madouas, die bij zijn enige deelname in 2018 als twintigste over de streep kwam. De 24-jarige Fransman is sterk aan het seizoen begonnen. In de Tour des Alpes Maritimes et du Var eindigde hij zevende in het eindklassement. Vervolgens werd hij twaalfde in de Trofeo Laigueglia. Kevin Geniets (negende in Omloop Het Nieuwsblad) en Rudy Molard (vierde in de Tour du Var) eindigden eveneens dit seizoen eveneens al kort.

Groupama-FDJ voor Strade Bianche 2021

Kevin Geniets

Simon Guglielmi

Stefan Küng

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Rudy Molard

Romain Seigle