Simon Yates over Primoz Roglic: “Hij ademt niet eens, terwijl iedereen aan het hijgen is”

Simon Yates was tijdens de finale van de koninginnenrit van Parijs-Nice onder de indruk van Primož Roglič. De Sloveense klassementsleider hield op de Col de Turini de concurrentie goed in de gaten, waarna hij ook nog naar de ritzege sprintte. De Brit van BikeExchange-Jayco werd zelf derde. “Hij ademt niet eens, terwijl iedereen aan het hijgen is alsof ze op hun sterfbed liggen”, vertelt Yates na afloop.

“Er is weinig aan te doen als hij bijschakelt”, aldus Simon Yates tegen VeloNews over Roglič. “Hij ademt niet eens, terwijl iedereen aan het hijgen is alsof ze op hun sterfbed liggen. Het is moeilijk om daar wat anders te doen. Ik heb gekeken of ik iets kon uitrichten, maar het mocht niet zo zijn.”

Na een week in Parijs-Nice begint ook vermoeidheid een rol te spelen. “We hebben nu wat zware dagen achter elkaar gehad en daar betalen we als peloton nu de tol voor. En dan is zondag nog een lastige etappe. Het wordt een korte, maar zware dag. Ik houd daar wel van, het is goed voor de wedstrijd. Het is een van de dagen waar ik me graag in vastbijt. Ik ga kijken wat er nog kan gebeuren, maar de beslissing is voor het grootste deel al gevallen.”

Man-tegen-mangevecht

Yates zag vanuit de favorietengroep dat Roglič in de finale op de Col de Turini alleen nog Jumbo-Visma-ploegmaat Rohan Dennis in steun had. “Maar hij had in ieder geval nog helpers tot de fase waar het selectief werd. Pas toen Adam (tweelingbroer van Simon, red.) demarreerde, zat hij geïsoleerd. Maar toen was het sowieso al een man-tegen-mangevecht. Ik denk dat Jumbo-Visma dat goed gedaan heeft. Zelf voel ik me goed, maar niet bijzonder goed. Het had beter gekund, maar ook slechter”, aldus Simon.

Uiteindelijk werd de kopman van BikeExchange-Jayco derde in de rit. In het algemeen klassement is Simon Yates tweede, op 47 seconden van Roglič. “Daar had ik mezelf ongeveer wel verwacht. Daniel Felipe Martinez staat alleen niet zo ver achter mij (het verschil is 13 seconden, red.) dus ik verwacht dat hij nog een aanval gaat plaatsen”, zegt Yates. “Ik zie mezelf Roglič niet meer inhalen voor de eindzege, dus misschien kies ik voor defensief koersen.”