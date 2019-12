Simon Yates combineert Giro en Spelen in 2020 maandag 23 december 2019 om 10:21

Simon Yates richt zich op de Giro d’Italia en de Olympische Spelen in Tokio komend seizoen. Voor de eerste keer in zijn carrière begint de Brit zijn wielerjaar in Australië met de Tour Down Under. De Tour de France, waar hij afgelopen zomer nog twee etappes won, laat hij links liggen.

“De Giro is een wedstrijd met veel charme en karakter”, zegt Yates. “De fans zijn gepassioneerd, het parcours is geweldig en de ronde zorgt altijd voor spannende en aanvallende wedstrijden en daar geniet ik wel van.” Voor de Brit wordt het zijn derde deelname op rij in de Italiaanse ronde, waar hij twee jaar geleden liefst dertien dagen in de gele trui reed. In de afgelopen editie kon hij niet aan zijn eigen verwachtingen voldoen en werd hij achtste.

“Afgelopen jaar had ik het gevoel dat ik nooit echt het niveau bereikte dat ik van mezelf verwacht had. Ik wil terugkeren naar mijn beste vorm en het opnieuw proberen. Daarom, en tevens met de Olympische Spelen zo dicht op de Tour de France, gelooft ik dat de Giro de beste manier is om de Spelen te benaderen. Het parcours is zeer traditioneel met veel kilometers tegen de klok en veel beklimmingen op grote hoogte. We zullen ons op alles moeten voorbereiden.”

Voor de eerste keer in zijn carrière vliegt hij in Australië het seizoen aan, eerst met de Tour Down Under en vervolgens met de Cadel Evans Road Race en de Herald Sun Tour. “Ik heb altijd al het Australische programma willen rijden. Natuurlijk is er meer druk in een Australische ploeg, maar ik vind het leuk om weer te koersen en ik wil het goed gaan doen. Omdat dit onze thuiswedstrijden zijn, zijn de jongens supergemotiveerd om alles te geven.”

Voorlopig programma Simon Yates in 2020

Tour Down Under (21 januari – 26 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari)

Herald Sun Tour (5 februari – 9 februari)

Giro d’Italia (9 mei – 31 mei)