Simon Geschke mist olympische wegkoers na positieve coronatest

Simon Geschke verschijnt morgen niet aan de start van de olympische wegwedstrijd van Tokio. De Duitser is namelijk positief getest op het coronavirus. Alle andere renners uit de Duitse ploeg legden een negatieve test af.

Het Duits Olympisch Comité (DOSB) maakte vanmiddag bekend dat de klimmer van Cofidis een positieve coronatest had afgelegd. Alle andere twaalf renners en begeleiders van de Duitse ploeg die in hetzelfde hotel zaten, zijn negatief getest.

Geschke schrijft ontgoocheld op zijn social media: “Ik ben meer dan teleurgesteld om morgen de olympische wegwedstrijd te missen, maar ik ben blij dat verder iedereen negatief is getest. Het is een donkere dag in mijn carrière. Hopelijk ben ik later dit jaar snel terug.”

Voor de 35-jarige renner zou Tokio zijn tweede Olympische Spelen worden. Vijf jaar geleden reed hij ook de Spelen van Rio. Destijds kwam hij in zowel de wegwedstrijd als op de tijdrit in actie. Nu zou hij alleen de wegkoers doen.

More then disappointed to miss the Olympics tomorrow but also glad everyone else tested negative. It’s a dark day in my career, but i will be back soon later this year hopefully. https://t.co/cUCusFltBU

— Simon Geschke (@simongeschke) July 23, 2021