Simon Geschke en Pierre-Luc Perichon verlengen bij Cofidis

Simon Geschke (35) en en Pierre-Luc Perichon (34) hebben vandaag hun contract bij Cofidis met twee jaar verlengd. De wielerveteranen zijn dit jaar bezig aan hun eerste en derde jaar bij de Franse WorldTour-ploeg.

Het is de bedoeling dat de Duitser en de Fransman kopman Guillaume Martin in de komende jaren zullen bijstaan, zo laat algemeen directeur Cedric Vasseur weten. “Dit is uitstekend nieuws”, zegt hij. “Pierre-Luc en Simon delen dezelfde waarden als de ploeg en zijn een van de belangrijkste renners binnen de ploeg. In de aankomende Tour de France gaan ze Martin helpen aan een zo goed mogelijk resultaat.”