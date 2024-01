donderdag 4 januari 2024 om 11:03

Simon Geschke (37) maakt zich op voor laatste profseizoen

Simon Geschke zal aan het einde van 2024 afscheid nemen van het profwielrennen. Dat heeft de 37-jarige Duitser, die uitkomt voor Cofidis, laten weten via sociale media. Geschke begon zijn profloopbaan al in 2009 bij het toenmalige Skil-Shimano.

“Gelukkig nieuwjaar aan iedereen! 2024 zal voor mij een bijzonder seizoen worden, aangezien ik heb besloten dat het mijn laatste zal zijn als beroepswielrenner. Ik ben zeer gemotiveerd om na een goed seizoen met pensioen te gaan, dus kom maar op!”, is Geschke op zijn 37ste nog vol strijdlust.

Voor het begin van zijn carrière moeten we dus vijftien jaar terug in de tijd, naar 2009, want toen maakte de Duitser zijn profdebuut voor Skil-Shimano. De allrounder reed uiteindelijk liefst tien seizoenen voor de ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Daarna reed Geschke voor CCC (2019-2020) en tegenwoordig komt hij uit voor het Franse Cofidis.

Geschke, die we ook kennen vanwege zijn volle baard, wist tot nu toe drie overwinningen te boeken bij de profs. Zijn grootste zege behaalde hij zonder enige twijfel in 2015. Hij won dat jaar namelijk de zeventiende etappe van de Tour de France, een zware Alpenrit met aankomst in Pra-Loup. Ook won hij de GP Kanton Aargau en een rit in de inmiddels verdwenen rittenkoers Critérium International.

De coureur stond in zijn rijkgevulde carrière ook al achttien keer aan het vertrek van een grote ronde. Geschke mocht elf keer opdraven in de Tour de France, reed drie keer de Giro d’Italia en viermaal de Vuelta a España.