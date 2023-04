Simon Carr: “Deze week meer in de vlucht dan in het peloton gezeten”

Simon Carr heeft een voor hem mooie week in de Tour of the Alps afgesloten met de zege in de slotetappe. De coureur van EF Education-Easy Post zei na afloop: “Ik heb deze week meer in de vlucht gezeten dan in het peloton.”

“Daarom was ik vanmorgen voor de start van deze etappe al best moe. Toen we onderweg waren, was ik toch wel verrast door de benen die ik had. Ik ben heel blij om het hier af te maken”, aldus de winnaar.

“De ploeg dacht vanochtend dat we een goede kans op de ritzege zouden maken als we met meerdere renners zouden meezitten. Dat is gelukt, want Georg Steinhauser was ook beresterk vandaag. Hij zat ook al mee in de eerste vlucht.”

Voor EF Education-Easy Post is het alweer de veertiende zege van dit seizoen.