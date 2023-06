Simmons zag fatale val Mäder van dichtbij: “Direct gestopt om hulpdiensten te alarmeren”

De wielerwereld is in rouw na het tragische ongeval van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, maar voor Quinn Simmons was het al helemaal een schok. De jonge Amerikaan van Trek-Segafredo reed op het moment van de val van Mäder namelijk achter de Zwitser.

Dat schrijft de 22-jarige Simmons op zijn Instagram-pagina. “Ik reed achter Gino op het moment dat hij viel. Ik ben direct gestopt om de hulpdiensten te alarmeren en naar hem toe te kunnen leiden. Ik voel me verslagen na zijn tragische dood en zit met mijn gedachten bij zijn familie, geliefden en ploeggenoten. Gino was een voorbeeld voor ons allemaal en we zullen hem zo goed mogelijk eren.”

Mäder kwam donderdag zwaar ten val in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland. De 26-jarige Zwitser raakte van de weg in de afdaling van de Albulapass en stortte in het ravijn. Mäder werd bewegingsloos gevonden, al liggend in het water, en werd daarna gereanimeerd. Hij werd lange tijd behandeld en vervolgens met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis, maar hulp mocht niet meer baten.

De Zwitserse kantonpolitie van Graubünden is inmiddels een onderzoek gestart naar de noodlottige valpartij van Mäder in de Ronde van Zwitserland. De lokale Zwitserse politie wil met een onderzoek “de exacte dynamiek van de feiten vaststellen en eventuele getuigen vragen om zich te melden”.

