Simmons pakt Amerikaanse titel na twijfels: “Vandaag kan mijn carrière gered hebben”

Quinn Simmons heeft zich zondag tot kampioen van de Verenigde Staten gekroond. De 22-jarige renner van Trek-Segafredo kwam na 186 kilometer solo over de streep. Na afloop vertelde hij dat hij na het overlijden van Gino Mäder getwijfeld had over het voortzetten van zijn wielercarrière.

Simmons toonde zich de hele dag al aanvalslustig in Knoxville, Tennessee, waar het Amerikaans kampioenschap dit jaar plaatsvond. Op het tien kilometer lange rondje, met telkens de ruim een kilometer lange beklimming van Sherrod Road, reed hij aanvankelijk weg met een groep van negentien renners. Daarbij ook Luke Lamperti en Brandon McNulty. Later groeide de groep weer aan tot een peloton van 45 coureurs.

Twee koplopers

Tyler Williams (L39ion of Los Angeles) reed vervolgens in zijn eentje weg, maar al gauw maakte Simmons de sprong. De twee liepen samen drie minuten uit op de achtervolgers. Daar ging Brandon McNulty nog in de tegenaanval, maar hoewel de renner van UAE Emirates samen met Tyler Stites dichterbij kwam, waren de vogels gaan vliegen. Het zou tussen Simmons en Williams gaan.

Op de laatste beklimming van Sherroad Road gooide Simmons zijn medevluchter overboord. De renner van Trek-Segafredo soleerde naar de zege. Williams werd tweede, Stites kaapte het brons nog weg voor McNulty.

Gino Mäder

Simmons, die koerste met een rouwband, droeg zijn zege op aan de in de Ronde van Zwitserland overleden Gino Mäder. “Nadat ik een van de slechtste dagen ooit op de fiets heb gehad, voel ik me gewoon superdankbaar dat ik hier ben met mijn familie en koers met mijn broer (Colby Simmons, red.)”, zei Simmons, die de fatale val van Mäder van dichtbij zag, tegen CyclingWeekly. “Pa sprong de laatste rondes in de ploegleiderswagen, ma stond bij de ravitaillering.”

“Eerlijk gezegd, kan vandaag mijn carrière gered hebben. Ik heb er echt over nagedacht wat ik wilde doen en dit brengt de kracht terug. Voor het eerst sinds lange tijd gaat de Stars and Stripes een rondje maken in Frankrijk”, hintte hij op een deelname aan de Tour de France.