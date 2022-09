Silvia Persico wint brons en lacht: “Volgend jaar wil ik Van Vleuten van haar troon stoten”

Silvia Persico sprintte in Australië naar een derde plaats op het WK wielrennen. De Italiaanse werd geklopt door Belgische Lotte Kopecky in de sprint voor de zilveren medaille, maar won wel brons. “Ik weet niet eens wat er gebeurde in de slotkilometer.”

In de slotkilometer van het WK kregen de vrouwen met een sterke eindsprint opeens een grote kans op de wereldtitel. Na een samensmelting kon een favorietengroep namelijk sprinten om de zege. Dat plannetje ging uiteindelijk niet door na een late uitval van Annemiek Van Vleuten, die goud won. “Ik weet niet eens wat er gebeurde. Ik zag haar pas in de laatste 500 meter, maar toen was het al te laat”, vertelde Persico aan Eurosport.

De Italiaanse renster greep eerder dit jaar ook al brons op het WK veldrijden in Amerika. Toen moest ze nog Lucinda Brand en Marianne Vos voor zich dulden. Deze keer zijn Kopecky en Van Vleuten de renners in kwestie. “Ik ben blij voor Van Vleuten, maar volgend jaar hoop ik haar van de troon te stoten”, aldus een lachende Persico.