Sibiu Cycling Tour begint drie weken later woensdag 3 juni 2020 om 20:15

De Sibiu Cycling Tour is uitgesteld met drie weken. De organisatie concludeerde dat het tweede deel van juli een beter moment is om de Roemeense .1-koers te houden. De nieuwe data zijn 23 tot en met 26 juli.

Oorspronkelijk zou de ronde plaatsvinden van 2 tot 5 juli, waarmee dit de eerste koers zou zijn na de corona-onderbreking. “Gezien de huidige situatie en doordat begin juli reisbeperkingen uit de meeste landen nog invloed kunnen hebben op de start van de Sibiu Cycling Tour, benaderden we de teams die hun deelname al hadden toegezegd over een nieuwe datum. We concludeerden dat het tweede deel van juli een beter moment is voor de koers”, aldus de organisatie.

De Sibiu Cycling Tour rekent dit jaar op de aanwezigheid van twee WorldTour-ploegen met CCC Team en Israel Start-Up Nation. Kevin Rivera, die voor Androni Giocattoli-Sidermec uitkomt, is de laatste winnaar van deze wedstrijd. De Costa Ricaan sloeg vorig jaar zijn slag in de bergetappe naar het Bâleameer. Ook renners als Iván Ramiro Sosa, Egan Bernal en Davide Rebellin stonden in het verleden al eens op het hoogste schavotje.

Sibiu Cycling Tour 2020 (23-26 juli)

P. Sibiu – Sibiu (2,5 km, ITT)

1. Sibiu – Sibiu (179,8 km)

2. Sibiu – Bâlea Lac (183 km)

3a. Curmătura Ștezii – Arena Platos (12 km, ITT)

3b. Sibiu – Sibiu (102,6 km)