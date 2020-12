Shirin van Anrooij terug op de rollen

Veldrijdster Shirin van Anrooij fietst weer op haar smarttrainer na haar lelijke val in de Wereldbeker van Tábor. Dat laat haar ploeg Telenet Baloise weten via social media.

“Kijk eens wie er terug is op de rollen voor een rustig eerste ritje na haar blessures van Tábor”, zet de ploeg bij een foto van Van Anrooij, die voor de kerstboom op haar fietstrainer zit. De nog jonge renster lijkt voorzichtig aan haar herstel te werken na haar lelijke val in de Wereldbeker. Al vroeg in de Tsjechische wedstrijd was ze betrokken bij een schuiver, waar meerdere rensters neergingen. Ze liep daarbij een zware armblessure op, veroorzaakt door een schijfrem.

Sindsdien is Van Anrooij in korte tijd twee keer geopereerd aan haar rechterarm, waar nog altijd verband omheen zit. De renster werd verteld dat ze relatief snel weer op de fiets kon zitten, maar zelf wilde ze niets overhaasten. Eerder zei ze: “Ik wil dat die wond zo mooi mogelijk herstelt. Het is door het coronavirus toch al een heel raar seizoen en dus maakt het niet uit of ik iets later weer begin.” De renster uit Kapelle werd in februari wereldkampioene veldrijden bij de junioren.

In 2021 komt ze op de weg in actie voor Trek-Segafredo Women.

