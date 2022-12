Shirin van Anrooij is ploeggenote Lucinda Brand de baas in Wereldbeker Gavere

Shirin van Anrooij heeft de Wereldbeker Gavere gewonnen. De renster van Baloise Trek Lions begon met een beperkte voorsprong op Lucinda Brand aan de slotronde, maar hield haar ploeggenote af. Pieterse, die in de tweede ronde materiaalpech had, eindigde als derde.

In de Wereldbeker zagen we dit jaar al veel duels tussen Puck Pieterse en Fem van Empel, maar in Gavere zou dat anders zijn. Van Empel ondervindt nog altijd hinder van een zware val in Val di Sole en gaf op tweede kerstdag verstek. Pieterse – wel van de partij – was bijgevolg de absolute topfavoriet. De concurrentie moest komen van onder anderen Kata Blanka Vas Shirin van Anrooij, Annemarie Worst en Lucinda Brand.

De beste start was evenwel voor Marie Schreiber, die met Inge van der Heijden in haar spoor als eerste het veld indook. Pieterse zat ook niet ver en nam al snel de kop. Binnen de kortste keren sloeg ze een flink gat met haar eerste achtervolgers: Kata Blanka Vas en Shirin van Anrooij. Die laatste gaf zich echter nog niet gewonnen. Ze sloop op het zware parcours – met veel hoogtemeters en modder – weer wat dichterbij Pieterse. Nog voor het einde van de eerste ronde sloot ze weer aan.

Van Anrooij solo, materiaalpech Pieterse

Sterker nog, ze nam stevig over en pakte wat voorsprong op Pieterse. Bij de eerste doorkomst had de renster van Baloise Trek Lions al een voorsprong van tien seconden. In het eerste deel van de tweede ronde kon Pieterse opnieuw aansluiten, maar op de lange klim reed Van Anrooij weer bij haar weg.

Pieterse had duidelijk een moeilijk moment, want Vas en Brand gingen op en over haar. Niet veel later werd de oorzaak duidelijk: door de grote hoeveelheid modder was het achterwiel van de Alpecin-Deceuninck-renster volledig vastgelopen. Ze verloor in de fase tot de volgende wisselpost veel tijd. Na twee van de vier rondes reed ze op de vijfde plek, op 45 seconden van Van Anrooij. Lucinda Brand zat veel dichterbij de koploopster. Zij volgde op slechts negentien seconden van haar ploeggenote.

Baloise Trek Lions boven

In de derde ronde kwam Brand langzaam maar zeker dichterbij. Halverwege de ronde kwamen ze bij elkaar, waarna de oudste van de twee direct versnelde. Van Anrooij gaf echter niet af en trok vervolgens zelf door. Brand had geen antwoord en kwam bij het ingaan van de slotronde door op twaalf tellen. Dat bleek meer dan genoeg voor Van Anrooij: ze liep in de laatste ronde nog verder uit op haar ploeggenote en zou solo over de streep komen.

In de strijd om plek drie lag Vas lang op polepositie, maar op de zware klim gingen Pieterse en de sterke Zoe Bäckstedt haar nog voorbij. Het laatste podiumplek was voor de Nederlandse, de jonge Britse werd vierde. Vas moest genoegen nemen met plek vijf.

Wereldbeker Gavere

Uitslag vrouwen

1. Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lions) in 47m02s

2. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 37s

3. Puck Pieterse (Alpecin-Deceuninck) op 50s

4. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m01s

5. Kata Blanka Vas (SD Worx) op 1m17

6. Clara Honsinger (EF Education-TIBCO-SVB) op 1m24s

7. Annemarie Worst (777) op 1m35s

8. Manon Bakker (Crelan-Fristads) op 1m48s

9. Aniek van Alphen (777) op 2m14s

10. Inge van der Heijden (777) op 2m30s