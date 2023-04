Shari Bossuyt verlengt tot eind 2025 bij Canyon//SRAM Racing

Shari Bossuyt zal ook de komende jaren uitkomen voor Canyon//SRAM Racing. De 22-jarige Belgische heeft haar contract bij de Duitse formatie namelijk verlengd tot eind 2025. Bossuyt staat al langer bekend als een wereldtopper in het baanwielrennen, maar boekt ook steeds meer progressie als wegwielrenster.

Bossuyt is vanzelfsprekend zeer blij met de nieuwe deal. “Ik voelde me meteen welkom in deze ploeg en heb zo ontzettend veel geleerd van mijn eerste seizoen. Er was aanvankelijk wel wat stress, stress of ik wel klaar was voor de WorldTour. De ploeg gaf me echter zoveel vrijheid om te groeien en ik heb deze kans met beide handen aangegrepen. Dit gaf me het vertrouwen om goed te presteren.”

In haar eerste seizoen voor Canyon//SRAM Racing werd Bossuyt al tweede in de Lotto Belgium Tour en snelde ze in WorldTour-koersen als de Women’s Tour en de Tour of Scandinavia naar verschillende ereplaatsen. Dit jaar lijkt ze weer een extra stap te hebben gezet. Ze won al een rit in de Tour de Normandie, maar maakte vooral indruk in het klassieke werk met topnoteringen in de Classic Brugge-De Panne (5e) en Gent-Wevelgem (10e). In de Ronde van Vlaanderen werd ze achttiende.

“Toen de ploeg me vroeg om mijn contract te verlengen, heb ik geen moment getwijfeld. Ik voel me hier goed en krijg veel vertrouwen. Ik heb mijn doel voor 2023, een wedstrijd winnen, al gerealiseerd. Voor de komende jaren wil ik ook graag etappes winnen in de Tour de France Femmes en succesvol zijn in een grote klassieker.”

Gouden toekomst

Oud-renner Magnus Bäckstedt, de sportief manager van Canyon//SRAM Racing, is ook in zijn nopjes. “We zien een zeer solide vooruitgang bij Shari. Vorig jaar was ze al goed voor enkele goede resultaten en ze heeft dit jaar weer een stap gezet. Ze heeft duidelijk aanleg voor de klassiekers, maar is ook snel aan de meet. We geloven dat Shari met de juiste begeleiding kan uitgroeien tot een van de beste rensters van de wereld.”