Shari Bossuyt, Coryn Labecki en Femke Markus geven op na valpartijen in Simac Ladies Tour

Het peloton is de openingsrit van de Simac Ladies Tour niet ongeschonden doorgekomen. Baan- en wegwielrenster Shari Bossuyt van Canyon-SRAM, Coryn Labecki (Jumbo-Visma), winnares van de Ronde van Vlaanderen 2017 en Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), dit seizoen al goed voor drie overwinningen, gaven allemaal op na een valpartij.

Bossuyt kwam onderweg ten val en moest de wedstrijd verlaten. De 21-jarige renster werd voor verder onderzoek afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit seizoen won ze al de nationale elitekoers in Rollegem en was ze de beste jongere in de Bloeizone Fryslan en de Lotto Belgium Tour. Verder was ze tweede op het Belgisch kampioenschap tijdrijden na Lotte Kopecky. Samen met Kopecky kwam ze in april in actie tijdens de Track Nations Cup-wedstrijd in Glasgow.

Femke Markus brak bij een val een tand en moest eveneens opgeven. De 25-jarige renster van Parkhotel Valkenburg moest naar de tandarts om zich te laten behandelen. Ook haar twee jaar oudere zus Riejanne Markus, huidig Nederlands kampioene op de weg, ging tegen de grond. Ze scheurde haar rood-wit-blauwe shirt, maar kon wel de finish in Lelystad bereiken. Jumbo-Visma raakte Coryn Labecki kwijt na een valpartij.

Verder staakten ook Christine Majerus (SD Worx), Anna Trevisi (UAE Team ADQ), Rotem Gafinovitz en Léa Stern (Roland Cogeas Edelweiss Squad) de strijd in de eerste rit, die werd gewonnen door Lorena Wiebes.