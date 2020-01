Settimana Coppi e Bartali trekt naar trainingsberg Marco Pantani dinsdag 28 januari 2020 om 16:51

De Settimana Internazionale di Coppi e Bartali (25-29 maart) brengt dit jaar een eerbetoon aan Marco Pantani. De organisatie van de rittenkoers heeft namelijk besloten om de renners over de Monte Carpegna te sturen, de vaste trainingsberg van de gevallen Italiaanse wielerlegende.

De 35e editie van de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali begint traditioneel met een ochtend- en middagetappe in de buurt van Gatteo. Na een sprintersvriendelijke etappe in en rond het bescheiden plaatsje is het tijd voor een ploegentijdrit van Gatteo Mare naar Gatteo.

Na een drukke openingsdag koersen de renners van Riccione naar Sogliano al Rubicone, waar vorig jaar Mikel Landa wist te zegevieren na een pittige etappe. De parcoursbouwers kiezen dit jaar voor een andere finale, al moet de definitieve route nog worden gepresenteerd. In Riccione is ook de start- en finish van de derde etappe.

Finale in Toscane

De coureurs beklimmen onderweg de Monte Carpegna, een beklimming die onlosmakelijk is verbonden met Pantani, die in zijn carrière onder meer de Giro d’Italia en Tour de France won. De voorlaatste etappe finisht net als vorig jaar in Forlí, terwijl de slotrit voert over Toscaans grondgebied in en rond wielerstad Prato.

Vorig jaar ging de eindzege naar de jonge Australiër Lucas Hamilton. De beloftevolle klimmer van Mitchelton-Scott bleef zijn ploeggenoten Damien Howson en Nick Schultz voor. Een andere renner van Mitchelton-Scott, Simon Yates, liet eerder al weten dit jaar van start te zullen gaan.

Rittenschema Settimana Internazionale di Coppi e Bartali

25/03: Etappe 1a: Gatteo – Gatteo

25/03: Etappe 1b: Gatteo Mare – Gatteo (TTT)

26/03: Etappe 2: Riccione – Sogliano al Rubicone

27/03: Etappe 3: Riccione – Riccione

28/03: Etappe 4: Forlí – Forlí

29/03: Etappe 5: Prato – Prato