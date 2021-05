Serrano eerste leider Ruta del Sol: “We kenden de finale goed”

Gonzalo Serrano bedankt na zijn ritoverwinning in de Ruta del Sol vooral zijn ploeggenoten van Movistar. De Spanjaard was in Zahara de la Sierra de beste in een sprint bergop en is daardoor ook de eerste klassementsleider. “Ik werd op 300 meter van de finish afgezet, dat was precies de plek waar ik de sprint wilde aangaan”, zegt Serrano.

Op de ereplaats van Serrano staan nu twee zeges. Beide overwinningen behaalde hij in de Ruta del Sol, want vorig jaar was hij de beste in de tweede rit. “Ik weet niet of het toeval is of de hitte, maar het zijn toch twee etappes in twee edities van de Ruta del Sol op rij”, lacht de Movistar-renner.

“Ik ben trots dat er ervaren renners als José Joaquim Rojas zijn die mij helpen. Er is dan ook geen betere beloning dan ze terug te betalen met een overwinning. Ik had heel goede benen en het teamwork was geweldig, precies zoals we gepland hadden met onze ploegleider”, vertelt Serrano.

Miguel Ángel López

“We kenden deze finale goed en wisten dat we in het dorpje op acht, negen kilometer van de finish moesten versnellen. Het ging daarna veel omhoog, en daar hield de ploeg een strak tempo aan om de sprinters uit de groep te lossen. Dat is gelukt. Het werd ook even smaller, waarna Rojas een goed ritme koos en Héctor Carretero ongelooflijk werk deed. Hij zette mij af op 300 meter van de finish. Dat was precies de plek waar ik de sprint wilde aangaan.”

Serrano wil graag zijn leiderstrui behouden, maar niet ten koste van alles. “De aankomst van woensdag is ongeveer hetzelfde, maar net iets moeilijker. Dat past mij wel. De derde etappe is heel zwaar met meer dan 4.000 hoogtemeters. En omdat we Miguel Ángel López als kopman hebben, zullen we dan voor hem rijden. Ik weet namelijk niet hoever ik kom. We weten dat Miguel Ángel in vorm is, dus hij is de leider voor het klassement”, zegt de heuvelsprinter.