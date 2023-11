maandag 27 november 2023 om 15:46

Sergio Tu (Bahrain Victorious) is Taiwanees kampioen tegen de klok

Sergio Tu mag zich een jaar lang Taiwanees kampioen in het tijdrijden noemen. De 26-jarige renner, die uitkomt voor WorldTeam Bahrain Victorious, maakte een einde aan de dominantie van voormalig prof Chun Kai Feng.

Chun Kai Feng won de laatste drie edities van de Taiwanese titelstrijd tegen de klok in 2013, 2015 en 2019, maar de 35-jarige oud-renner van Lampre-Merida en Bahrain Victorious moest dit keer zijn meerdere erkennen in Sergio Tu. Die laatste kwam na 44,8 kilometer tot een eindtijd van 54:13, goed voor een gemiddelde van 49,579 kilometer per uur.

Feng strandde op de tweede plaats, op iets meer dan een halve minuut van de winnaar. De bronzen medaille ging naar de 33-jarige Chih Hao Wu, die aan de finish bijna drie minuten moest prijsgeven.

De nieuwe tijdritkampioen van Taiwan, Sergio Tu, komt sinds dit jaar uit voor Bahrain Victorious. Daarvoor reed hij onder meer voor de opleidingsploegen van (toen nog) Team Sunweb en CCC en de Spaanse formatie Equipo Kern Pharma. Tu kwam dit jaar, in dienst van Bahrain Victorious, wel maar tot amper dertien koersdagen.

Overige categorieën

Bij de elitevrouwen wist Ke Xin Zeng de snelste tijd te klokken, voor Ya Yu Tsai en Hsiu Ju Cheng. Verder was er succes voor Shi Ru Xu (beloften mannen), Ying Hsiu Lei (beloften vrouwen), En Teng Zhang (junioren mannen) en Ting Yu Yang (junioren vrouwen)