Sergio Higuita zegeviert in het Baskenland: “Ging sprint eigenlijk van te ver aan”

Sergio Higuita was vrijdag de snelste in de Ronde van het Baskenland. De Colombiaan overleefde samen met een aantal andere favorieten de steile heuvels en klopte daarna Andrea Bagioli en Mattias Skjelmose in de sprint. “Dit geeft me vertrouwen”, vertelde Higuita na afloop via de kanalen van BORA-hansgrohe.

“De etappe was zeer zwaar. Ik wist wel dat ik een goede kans zou hebben op een mooi resultaat. Ik kende de finish ook goed en toen ik in de finale de mogelijkheid zag om aan te gaan, nam ik die met beide handen”, aldus Higuita. “Ik ging de sprint eigenlijk een beetje te vroeg aan, maar uiteindelijk was ik sterk genoeg om het vast te houden.”

“Na een paar moeilijkere maanden, geeft deze overwinning en mijn podiumplaats in de GP Indurain mij terug meer vertrouwen. Het is zeer motiverend voor mij en de ploeg.” Voor BORA-hansgrohe is het al de tweede overwinning in het Baskenland. Eerder won Ide Schelling de tweede etappe. “Ik ben echt blij om de ploeg een tweede ritzege te schenken. Daarnaast is het altijd mooi om te winnen in deze koers, want ik heb leuke herinneringen aan deze wedstrijd.”

