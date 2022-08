Sergio Higuita wint op zijn verjaardag: “Ik train op dit soort beklimmingen in Colombia”

Sergio Higuita heeft de derde etappe van de Ronde van Polen op zijn naam geschreven na een finish op een lastige slotklim. De Colombiaanse renner beschikte over de beste punch, waardoor hij niet alleen de etappe won, maar ook de nieuwe leider werd in het algemeen klassement. “Ik ken dit soort beklimmingen van mijn trainingen in Colombia.”

“Wat een mooie overwinning, echt een mooi verjaardagscadeau”, vertelt de renner van BORA-hansgrohe op de ploegsite. “De laatste klim was erg zwaar en zeer steil. Ik train op gelijkaardige beklimmingen in Colombia, dat soort beklimmingen liggen me wel. Aanvankelijk zorgde ik ervoor dat ik wat energie spaarde voor de laatste 200 meter, zodat ik op het einde nog de kick kon hebben die ik nodig had.”

“Ik wachtte en wachtte en sprintte toen naar de streep met nog 200 meter te gaan. Na de streep was ik helemaal leeg”, aldus Higuita. Ook sportief directeur Enrico Gasparotto is zeer tevreden met de overwinning. “We wisten dat Sergio een goede kans kon maken op de laatste steile klim, omdat hij dit jaar goed presteert op dit soort beklimmingen. In de finale had Sergio alles onder controle en toonde hij zich zonder twijfel de sterkste. We zijn erg blij met de prestatie van het team vandaag.”