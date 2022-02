Sergio Higuita is opnieuw Colombiaans wegkampioen

Sergio Higuita is voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière Colombiaans kampioen op de weg geworden. De 24-jarige renner, die vanaf dit jaar zal uitkomen voor BORA-hansgrohe, soleerde op een lastig parcours naar de titel. In 2020 was Higuita ook al de beste van zijn land.

Higuita bleek een klasse apart in de bijna 230 kilometer lange wedstrijd in Pereira. De explosieve klimmer had op de streep bijna een minuut voorsprong op zijn eerste achtervolgers. Twee jaar geleden veroverde Higuita zijn eerste wegtitel bij de profs door Egan Bernal en Daniel Felipe Martínez van de zege te houden, dit jaar was hij Yeison Rincón en Esteban Chaves de baas.

Afgelopen donderdag werden ook de Colombiaanse tijdritkampioenschappen georganiseerd. Bij de mannen kwam Daniel Felipe Martínez van INEOS Grenadiers als winnaar uit de bus. Chaves mocht toen al een zilveren medaille ophalen, Diego Camargo pakte het brons.

#Nacionales2022 🏆 Sergio Higuita es el Campeón Nacional de Ruta 🇨🇴 Este es su 2º triunfo nacional tras el de 2020. pic.twitter.com/O4s5E5j5sA — Pasión Ciclismo 🚴🏻 (@pasiociclismo) February 13, 2022