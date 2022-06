Sergio Higuita: “Ik wist dat het moeilijk zou worden”

Sergio Higuita mocht in de Ronde van Zwitserland in de gele trui aan de slotetappe beginnen, maar zag in de individuele tijdrit door Vaduz de eindzege aan zich voorbijgaan. Toch kon de Colombiaanse klimmer van BORA-hansgrohe tevreden zijn na zijn elfde plaats in de daguitslag, zijn tweede plaats in het eindklassement en de winst van het jongerenklassement.

Higuita besefte dat hij in de grotendeels vlakke tijdrit door Vaduz voor een zware opdracht stond. De voorsprong van de Colombiaanse klimmer in het algemeen klassement op Geraint Thomas, meervoudig olympisch en wereldkampioen ploegenachtervolging en voormalig Brits kampioen tijdrijden, bedroeg slechts twee seconden. Ook nummer drie Jakob Fuglsang, tweevoudig Deens kampioen tijdrijden, vormde een bedreiging.

“Ik wist dat het moeilijk zou worden. De kloof tussen de best geplaatste klassementsrenners was niet zo groot en het parcours was meer geschikt voor de tijdritspecialisten”, blikte Higuita terug op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. Uiteindelijk besloot de Colombiaanse klimmer de 25,6 kilometer tijdrit op de elfde plaats, waarmee hij de eindzege weliswaar aan Thomas moest laten maar waarmee hij wel Fuglsang achter zich hield in het klassement.

“Ik heb mijn best gedaan en uiteindelijk was het genoeg voor de tweede plaats in het algemeen klassement”, ging de 24-jarige renner, in maart winnaar van de Ronde van Catalonië, verder. “Ik ben blij met mijn resultaat hier, want om op de laatste dag de gele trui te kunnen dragen en een podiumplaats in het klassement te bemachtigen is echt leuk en geeft me extra motivatie voor de volgende wedstrijden.”

BORA-hansgrohe raakte in de achtdaagse etappekoers vier man kwijt. Aleksandr Vlasov, Anton Palzer en Marco Haller gaven op na positieve COVID-19-tests en Frederik Wandahl staakte de strijd na een val. Uiteindelijk haalden alleen Higuita, Max Schachmann en Felix Großschartner de eindstreep. Higuita: “We hadden een beetje pech dat enkele van onze renners helaas moesten afhaken door ziekte, maar bedankt aan iedereen die me nog tot het einde heeft kunnen steunen.”

‘Sergio reed een van zijn beste tijdritten’

Voor sportdirecteur Jens Zemke heeft Higuita het uitstekend gedaan. “Sergio reed een van zijn beste tijdritten. Hij werd elfde en behaalde een sensationele tweede plaats in het algemeen klassement. Verder hebben we nog twee renners in de top tien, met een zevende en tiende plek voor Felix Großschartner en Max Schachmann. We wonnen ook het ploegenklassement en daar zijn we erg blij mee.”