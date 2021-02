Sepp Kuss ging voor ritzege op Jebel Hafeet: “Bleek te lastig om te volgen”

Sepp Kuss kreeg vandaag in de UAE Tour de vrijheid om op de Jebel Hafeet voor de etappezege te gaan. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma, die al uitgeschakeld was in het klassement, moest echter als laatste lossen bij Tadej Pogačar en Adam Yates. “Het bleek voor hem te lastig om te volgen”, vertelt ploegleider Addy Engels.

Nadat Kuss vier kilometer onder de top moest passen, richtte hij zich op zijn Australische ploeggenoot Chris Harper die in de problemen zat. “Sepp is Chris gaan helpen om de schade te beperken”, aldus Engels. “Dat is goed gelukt. Een negende plaats voor Chris is prima, een vierde plaats in het klassement natuurlijk nog beter.”

In het algemeen klassement van UAE Tour heeft Harper na drie dagen een achterstand van 1.43 minuut op ritwinnaar en leider Tadej Pogačar. Adam Yates en João Almeida staan nog tussen beiden in. Donderdag staat opnieuw een bergetappe op het programma, dan met aankomst op Jebel Jais.