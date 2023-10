vrijdag 20 oktober 2023 om 09:04

Sepp Kuss gehuldigd voor menigte in geboorteplaats

Sepp Kuss is gehuldigd in zijn geboorteplaats Durango. De Amerikaan werd in de bloemetjes gezet voor zijn overwinning in de Vuelta a España. Op beelden op sociale media is te zien hoe Kuss met een glimlach geniet van de festiviteiten.

Het is inmiddels al even geleden, de eindoverwinning van Kuss in de Vuelta. De renner van Jumbo-Visma wordt echter nog steeds gevierd, nu dus ook in eigen land. In zijn rode trui sprak Kuss onder meer de menigte toe en sprong hij op de fiets.

Sepp-apalooza crowd is out in force in Durango! Best turnout for a community event I’ve seen in a very long time. Too cool. pic.twitter.com/Ohcf27K3y1 — John Livingston (@jlivi2) October 19, 2023