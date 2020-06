Sep Vanmarcke over klassiekers: “Mijn enige grote doel dit najaar” vrijdag 26 juni 2020 om 11:54

Sep Vanmarcke heeft de knop inmiddels omgedraaid: de renner van EF Pro Cycling is weer volop aan het trainen richting de kasseiklassiekers. “Mijn enige grote doel dit najaar zijn de klassiekers”, zo vertelt Vanmarcke in een uitgebreid gesprek met Het Laatste Nieuws.

Voor Vanmarcke staat alles in het teken van wedstrijden als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, zeker nu hij niet zal deelnemen aan de Tour de France. Het is nog gissen naar zijn volledige programma. “De ploeg is heel erg voorzichtig. We zijn opgedeeld in bubbels en het programma wordt mede bepaald door hoe snel het materiaal naar een bepaalde plek kan worden gezonden.”

“Als ik zelf had mogen beslissen, had ik wellicht wat andere keuzes gemaakt, maar ik pas me met plezier aan. Ik ben vooral blij dat we weer kunnen koersen. Het is ook wel weer makkelijk: de ploeg beslist. Ik hoef niet na te denken over wat het beste is”, aldus Vanmarcke, die over een aflopend contract beschikt en nog geen zekerheid heeft over zijn toekomst.

Toekomst

De Belg weigert zich echter druk te maken. “Vijf jaar geleden had ik me wellicht opgewonden, maar ik aanvaard de situatie nu. De omstandigheden zijn niet fijn, maar ik kan er niks aan veranderen. Ik probeer er gewoon het beste van te maken.” Zijn ploeg EF Pro Cycling zit in de hoek waar de financiële klappen vallen, met als gevolg dat de renners al een deel van hun loon moesten inleveren.

“Ik voel geen frustratie, ik besef gewoon dat het niet anders kan. Hoofdsponsor EF organiseert taalreizen en als er twee dingen zijn die in deze coronacrisis niet doorgaan, dan hebben we het over reizen en studeren. Het is dus logisch dat wij in de hoek zitten waar de klappen vallen. Ik wil niet zuur zijn, maar juist loyaal en dankbaar voor de voorbije jaren.”

Rust in de moestuin

Vanmarcke is blij dat hij binnenkort weer een rugnummer kan opspelden, maar de West-Vlaming vond tijdens de coronacrisis ook de nodige rust. De 31-jarige renner heeft sinds kort zelfs een nieuwe hobby. “Ik heb eindelijk een moestuin. Een uurtje onkruid wieden en planten water geven, een mens wordt daar zo relaxed van. Ik weet nu dat ik dit na mijn carrière opnieuw wil doen.”