Sep Vanmarcke hervat de competitie in Nokere Koerse

Sep Vanmarcke zal woensdag weer een rugnummer opspelden. De ervaren kasseispecialist zal midweeks aan de start verschijnen van Nokere Koerse. Vanmarcke moest twee weken geleden in extremis passen voor Omloop Het Nieuwsblad en kwam sindsdien niet meer in actie.

De 33-jarige Vanmarcke moest zich eind februari vanwege ziekte terugtrekken voor Omloop Het Nieuwsblad. “Nadat hij deze nacht last kreeg van zijn keel en zich niet 100% goed voelde deze ochtend, hebben Sep en het medisch team besloten dat het beter is om te focussen op herstel. Zo brengen we zijn koersen in de toekomst niet in gevaar”, liet de ploeg op de dag van de Vlaamse openingsklassieker weten.

We zijn nu meer dan twee weken verder en Vanmarcke blijkt nu weer fit genoeg om te koersen. Hij zal woensdag deelnemen aan de semiklassieker Nokere Koerse en hoopt zich vervolgens klaar te stomen voor de belangrijke kasseiklassiekers.