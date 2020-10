Sep Vanmarcke excuseert zich voor trap tegen volgauto Sunweb

Sep Vanmarcke heeft zijn excuses gemaakt voor de trap die hij tijdens de Ronde van Vlaanderen gaf tegen de volgwagen van Team Sunweb. De Belg reageerde naar eigen zeggen zijn woede af op de auto na een valpartij.

Vanmarcke was betrokken bij een valpartij op 65 kilometer van de streep, op weg naar de tweede beklimming van de Oude-Kwaremont. De klassiekerspecialist van EF Pro Cycling had vervolgens problemen aan de fiets en verloor daarbij ongeveer een minuut. Toen de volgwagen van Sunweb voorbij kwam, gaf hij een trap tegen de bumper.

“Ik was gefrustreerd na de valpartij en de fietswissel”, schrijft Vanmarcke op social media. “De auto kwam vlak langs mijn voeten en toen heb ik verkeerd gereageerd. Ik heb inmiddels mijn excuses bij ze aangeboden.” De Belgische renner beëindigde zijn elfde deelname aan de Ronde uiteindelijk op de zeventiende positie.

Quick reaction on hitting the car of @TeamSunweb:

-I was frustrated after crashing and the bikechange.

-the car passed my feet very close at that moment.

-Then I did the wrong action.

-I allready apologized to them. pic.twitter.com/xxFVJ34w9c

— Sep Vanmarcke (@sepvanmarcke) October 18, 2020