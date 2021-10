Sep Vanmarcke 23e in Roubaix na veel pech: “Ik heb enorm gevloekt”

Het zat Sep Vanmarcke niet mee in Parijs-Roubaix. De Belgische kasseispecialist van Israel Start-Up Nation reed onderweg drie keer lek, waardoor hij twee keer van fiets moest wisselen. Ook was hij betrokken bij een val en kampte hij met materiaalpech. “Ongeveer alles zat tegen.”

“Ik had drie lekke banden en daardoor heb ik twee keer van fiets gewisseld. Een keer kwam ik ten val door iemand die voor mij viel. En de laatste keer dat ik terugkeerde naar het groepje-Van Aert zakte mijn zadel. Dus ongeveer alles zat tegen”, zei Vanmarcke naderhand voor de microfoon van Sporza. “Ik heb enorm gevloekt. Bij twee lekke banden kon ik nog lang op één of twee bar rijden. Het duurde heel lang voordat ik kon wisselen. Ik wist dat als Van Aert volle bak ging: als ik nu ga wisselen, is het compleet gedaan. Dus toen moest ik wachten, wachten, wachten en gewoon à bloc gaan op die lekke band.”

In de laatste dertig kilometer van de koers had de Belgische renner de tijd om een beetje van de ontgoocheling te bekomen. “Het is jammer, maar ik voelde mij wel heel goed op de stenen. En ik reed eigenlijk ook heel comfortabel op de modder. Voor mij mocht het niet zijn, maar ik ben wel heel blij voor Tom Van Asbroeck met zijn prestatie. Mijn ploegmaats hebben fantastisch gereden vooraan, dus dat is iets om ons aan op te trekken. Ik denk dat het goed is voor volgend jaar dat we weten dat we hier heel sterk vertegenwoordigd zijn. De mannen zijn gegroeid. Zelf hoop ik ook een keer het geluk aan mijn zijde te hebben.”

Boven Vanmarcke, die als 23e over de streep kwam op de wielerbaan van Roubaix, eindigden namelijk nog zijn ISN-ploeggenoten Van Asbroeck (8e) en de Canadese kampioen Guillaume Boivin, die na een val met een zwaar gekneusde pols negende werd. “Dit was de zwaarste dag uit mijn carrière,” zei Van Asbroeck, “en dat is een understatement. Over het algemeen is Parijs-Roubaix een heel zware wedstrijd, maar met deze omstandigheden is het een ander niveau. De modderpoelen, de regen en hoe verraderlijk de kasseien waren, maakten het zo ongelooflijk zwaar”, aldus de 31-jarige Belg.