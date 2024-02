Arkéa-B&B Hotels ziet kopman Florian Sénéchal uitvallen met sleutelbeenbreuk

Een dikke tegenvaller voor Arkéa-B&B Hotels, zo vroeg op het seizoen. De beoogde kopman voor de klassiekers, Florian Sénéchal, ziet zijn voorjaar voor een groot deel in het water vallen. De Fransman liep zaterdag bij een valpartij in de Omloop Het Nieuwsblad een gebroken sleutelbeen op.

Sénéchal was op goed 25 kilometer van de finish van de Omloop Het Nieuwsblad betrokken bij een zware valpartij, met ook Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen. Zijn twee voormalige ploeggenoten van Soudal Quick-Step kwamen met de schrik vrij, maar Sénéchal was zelf minder gelukkig. De Fransman greep naar zijn sleutelbeen en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Enkele uren na de finish, kwam Arkéa-B&B Hotels met slecht nieuws. “Op 25 kilometer van de finish van de Omloop Het Nieuwsblad was Florian betrokken bij een massale valpartij. Hij kon niet meer opnieuw op de fiets kruipen door een gebroken rechtersleutelbeen. Na onderzoek in het ziekenhuis in Aalst kwam de breuk aan het licht. Florian wordt binnenkort geopereerd.”

Het is nog niet bekend wanneer Sénéchal de training kan hervatten, laat staan wanneer hij weer kan koersen, maar zijn voorjaar lijkt wel deels om zeep. En dat is een bittere pil voor Sénéchal, maar ook voor zijn nieuwe ploeg Arkéa-B&B Hotels. De Franse formatie had hoge verwachtingen van de 30-jarige klassiekerspecialist, die in het verleden al tweede was in de E3 Saxo Classic en Gent-Wevelgem.

“Florian moet zich laten gelden als kopman van Arkéa-B&B Hotels”, draaide oud-renner Didier Rous, tegenwoordig ploegleider, niet om de hete brij heen. “Het is een rol die hij aan het begin van het seizoen moet opeisen in de semiklassiekers en kasseiklassiekers, en dan met name in Parijs-Roubaix. Dat is zijn favoriete wedstrijd en we verwachten dat hij dan op een heel hoog niveau zal presteren.”