Selectie UAE Emirates compleet na aantrekken Zwitser Joel Suter

Joel Suter mag zich gaan opmaken voor een avontuur op WorldTour-niveau. De 23-jarige Zwitser is de laatste aanwinst van UAE Emirates voor het nieuwe wielerseizoen. Suter verlaat na twee seizoenen het Belgische Bingoal Pauwels Sauces WB.

De uit Frutigen afkomstige Suter is vanzelfsprekend erg blij met zijn nieuwe ploeg. “Het was echt een droom om deze stap te zetten en het is nu uitgekomen. Ik ben dolgelukkig en klaar om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Ik zal volgende week aansluiten bij de ploeg, voor het eerste trainingskamp van het jaar in Alicante. Ik heb daar nu al zin in!”

Ook Joxean ‘Matxin’ Fernández, ploegmanager bij UAE Emirates, is blij met zijn laatste versterking richting 2022. “Joel is een bewezen teamspeler die de kopmannen op belangrijke momenten kan ondersteunen. Hij is sterk op het vlakke, heeft een goede tijdrit in de benen en heeft ook al laten zien dat hij kan presteren in het middengebergte. Joel is bovendien nog een jonge renner, maar heeft tegelijkertijd al een paar jaar ervaring op profniveau. Ik denk dat hij heel erg goed bij ons past.”

Selectie van dertig renners

Suter reed het afgelopen seizoen meerdere voorjaarsklassiekers en de rondes- van Romandië en Zwitserland voor Bingoal Pauwels Sauces WB. In de Ronde van Zwitserland werd hij vierde in de rit naar Gstaad. Suter finishte ook als vijfde op het Zwitsers wegkampioenschap en werd niet onverdienstelijk negentiende in de Ronde van Turkije.

Suter is na Pascal Ackermann, João Almeida, George Bennett, Alexys Brunel, Felix Groß, Álvaro José Hodeg en Marc Soler de achtste aanwinst van UAE Emirates voor het wielerseizoen 2022. De succesvolle formatie uit het Midden-Oosten begint straks met dertig renners aan het nieuwe wielerjaar.