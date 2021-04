Selectie juniorenploeg TalentNED telt in 2022 zes rensters

Het was al even bekend dat TalentNED, de opleidingsformatie van Gerard Kemkers, van plan is om in 2022 een wielerploeg voor Nederlandse junioren-vrouwen in het wedstrijdpeloton te laten rijden. Nu heeft de ploeg ook zijn selectie voor komend seizoen gepresenteerd.

TalentNED verwelkomt voor komend seizoen een zestal talentvolle wielrensters. Het gaat om rensters uit het bouwjaar 2005 die volgend seizoen door het leven gaan als eerstejaars junioren. De talenten zijn Zoë van Velzen, Elise Timmerman, Anouk Bijl, Loes Nomden, Fien Winters en Julia Lindhout.

“We hebben een aantal zeer talentvolle en ambitieuze rensters gevonden die ervan dromen om profwielrenster te worden”, legt Roxane Knetemann, die is aangetrokken als ploegleidster en pedagoge, uit in een persbericht. “Daarnaast is het een sterke groep met rensters die al hele mooie resultaten hebben gereden.”

Lees ook: TalentNED stapt in vrouwenwielrennen: “Veel te winnen in opleiding”

Knetemann: “We hebben goede gesprekken met de rensters gevoerd. Het is geweldig om hun drive te proeven om te slagen als renster. We kunnen niet wachten om te beginnen!” WielerFlits sprak eerder al met trainer Stefan van Klink over de ambities van de op te richten ploeg.